ВМС впервые показали морской дрон Barracuda, он уже уничтожает врага

На видео видно, как дрон-камикадзе Barracuda незаметно приближается к заброшенному судну, которое оккупанты используют как наблюдательный пункт, после чего наносит удар.

После этого в операцию вступает безэкипажный катер, оснащенный модулем неуправляемых ракет. Он атакует прибрежную полосу, где, по данным военных, расположены вражеские укрытия.

Следующим этапом становится запуск разведывательных и FPV-дронов с морского носителя БПЛА. В считанные минуты они обнаруживают замаскированные позиции противника, которые становятся целями для точных ударов.

В ВМС отметили, что такое взаимодействие нескольких типов беспилотных систем позволяет более эффективно выявлять и поражать силы противника.

"Смотрите, как работает многоуровневая система поражения "Баракуды"", - говорится в сообщении ВМС Украины.