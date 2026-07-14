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ВМС впервые показали морской дрон Barracuda, он уже уничтожает врага

21:42 14.07.2026 Вт
2 мин
Новый морской дрон стал частью многоуровневой операции по уничтожению окупантов
aimg Мария Науменко
Фото: работа операторов украинских морских беспилотников (Getty Images)

Украинские военные впервые продемонстрировали работу морского дрона Barracuda, который вместе с другими беспилотными системами атакует позиции окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

На видео видно, как дрон-камикадзе Barracuda незаметно приближается к заброшенному судну, которое оккупанты используют как наблюдательный пункт, после чего наносит удар.

После этого в операцию вступает безэкипажный катер, оснащенный модулем неуправляемых ракет. Он атакует прибрежную полосу, где, по данным военных, расположены вражеские укрытия.

Следующим этапом становится запуск разведывательных и FPV-дронов с морского носителя БПЛА. В считанные минуты они обнаруживают замаскированные позиции противника, которые становятся целями для точных ударов.

В ВМС отметили, что такое взаимодействие нескольких типов беспилотных систем позволяет более эффективно выявлять и поражать силы противника.

"Смотрите, как работает многоуровневая система поражения "Баракуды"", - говорится в сообщении ВМС Украины.

Напомним, ранее в ГУР сообщили, что Украина работает над новой системой для морских беспилотников, которая позволит не только уничтожать вражеские цели, но и задерживать подсанкционные суда в Черном море и сопровождать их в порт для дальнейшей конфискации.

По словам командира подразделения ГУР с позывным "Девятый", основу новой концепции составляет модернизированный многоцелевой морской дрон "Катран".

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