ВМС впервые показали морской дрон Barracuda, он уже уничтожает врага
Украинские военные впервые продемонстрировали работу морского дрона Barracuda, который вместе с другими беспилотными системами атакует позиции окупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
На видео видно, как дрон-камикадзе Barracuda незаметно приближается к заброшенному судну, которое оккупанты используют как наблюдательный пункт, после чего наносит удар.
После этого в операцию вступает безэкипажный катер, оснащенный модулем неуправляемых ракет. Он атакует прибрежную полосу, где, по данным военных, расположены вражеские укрытия.
Следующим этапом становится запуск разведывательных и FPV-дронов с морского носителя БПЛА. В считанные минуты они обнаруживают замаскированные позиции противника, которые становятся целями для точных ударов.
В ВМС отметили, что такое взаимодействие нескольких типов беспилотных систем позволяет более эффективно выявлять и поражать силы противника.
"Смотрите, как работает многоуровневая система поражения "Баракуды"", - говорится в сообщении ВМС Украины.
Напомним, ранее в ГУР сообщили, что Украина работает над новой системой для морских беспилотников, которая позволит не только уничтожать вражеские цели, но и задерживать подсанкционные суда в Черном море и сопровождать их в порт для дальнейшей конфискации.
По словам командира подразделения ГУР с позывным "Девятый", основу новой концепции составляет модернизированный многоцелевой морской дрон "Катран".