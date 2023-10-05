У ВМС висловилися про оборону окупантами Кримського мосту: "Все, що могли - вже зробили"

Російські окупанти вживають різних заходів для захисту Кримського мосту. Загарбники вже вичерпали можливості щодо зміцнення оборони цієї незаконної конструкції.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону "Єдині новини".

Офіцер зазначив, що нещодавно інтервенти навіть спорудили нібито "непроникливу" систему охорони Кримського мосту.

Такий захист стосується протиповітряної оборони, уточнив представник ВМС України.

Також він додав, що наразі для охорони цього об'єкта є вороже корабельне угруповання, яке включає 5 кораблів і 4 катери морської охорони ФСБ РФ.

Крім того, біля Кримського мосту загарбники також затопили кілька барж.

"Все, що могли зробити окупанти - вони вже зробили. Зокрема, притоплені баржі із загородженнями", - сказав Плетенчук.

Атаки на Кримський міст

Нагадаємо, що Кримський міст, який росіяни побудували незаконно, атакували вже як мінімум двічі.

Так, наприклад, у жовтні 2022 року на ньому пролунали потужні вибухи, що спричинили значні руйнування. Голова Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що це була спецоперація його спецслужби.

Крім того, у липні сталася ще одна атака на Кримський міст. Тоді було зруйновано два прольоти. Голова СБУ Малюк також підтвердив причетність спецслужби до цієї атаки, та зазначив, що її організували за допомогою морських дронів Sea Baby.