ua en ru
Чт, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ВМС высказались об обороне оккупантами Крымского моста: "Все что могли - уже сделали"

Четверг 05 октября 2023 12:23
UA EN RU
В ВМС высказались об обороне оккупантами Крымского моста: "Все что могли - уже сделали" Фото: российские оккупанты пытаются усилить защиту Крымского моста (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты предпринимают различные меры для защиты Крымского моста. Захватчики уже исчерпали возможности для укрепления обороны этой незаконной конструкции.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона "Єдині новини".

Офицер отметил, что недавно интервенты даже соорудили якобы "непроницательную" систему охраны Крымского моста.

Такая защита касается противовоздушной обороны, уточнил представитель ВМС Украины.

Также он добавил, что в настоящее время для охраны этого объекта имеется вражеская корабельная группировка, которая включает 5 кораблей и 4 катера морской охраны ФСБ РФ.

Кроме того, возле Крымского моста захватчики также затопили несколько барж.

"Все, что могли сделать оккупанты - они уже сделали. В частности, притопленные баржи с заграждениями", - сказал Плетенчук.

Атаки на Крымский мост

Напомним, что Крымский мост, который россияне построили незаконно, подвергался атакам уже как минимум дважды.

Так, например, в октябре 2022 года на нем прогремели мощные взрывы, повлекшие значительные разрушения. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что это была спецоперация его спецслужбы.

Кроме того, в июле состоялась еще одна атака на Крымский мост. Тогда было разрушено два пролета. Глава СБУ Малюк также подтвердил причастность спецслужбы к этой атаке, и отметил, что ее организовали с помощью морских дронов Sea Baby.

Напомним, ранее в сентябре представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила о том, что Крымский мост получил существенные повреждения, и уже не будет функционировать так полноценно, как раньше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крымский мост
NEWS
Ночная атака "шахедов" по Украине. Появились подробности уничтожения вражеских целей
Ночная атака "шахедов" по Украине. Появились подробности уничтожения вражеских целей
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины