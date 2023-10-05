В ВМС высказались об обороне оккупантами Крымского моста: "Все что могли - уже сделали"

Российские оккупанты предпринимают различные меры для защиты Крымского моста. Захватчики уже исчерпали возможности для укрепления обороны этой незаконной конструкции.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона "Єдині новини".

Офицер отметил, что недавно интервенты даже соорудили якобы "непроницательную" систему охраны Крымского моста.

Такая защита касается противовоздушной обороны, уточнил представитель ВМС Украины.

Также он добавил, что в настоящее время для охраны этого объекта имеется вражеская корабельная группировка, которая включает 5 кораблей и 4 катера морской охраны ФСБ РФ.

Кроме того, возле Крымского моста захватчики также затопили несколько барж.

"Все, что могли сделать оккупанты - они уже сделали. В частности, притопленные баржи с заграждениями", - сказал Плетенчук.

Атаки на Крымский мост

Напомним, что Крымский мост, который россияне построили незаконно, подвергался атакам уже как минимум дважды.

Так, например, в октябре 2022 года на нем прогремели мощные взрывы, повлекшие значительные разрушения. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что это была спецоперация его спецслужбы.

Кроме того, в июле состоялась еще одна атака на Крымский мост. Тогда было разрушено два пролета. Глава СБУ Малюк также подтвердил причастность спецслужбы к этой атаке, и отметил, что ее организовали с помощью морских дронов Sea Baby.