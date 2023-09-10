Гуменюк про Кримський міст: у нього залишилося дуже мало часу

Кримський міст отримав суттєві пошкодження, й вже не буде функціонувати так повноцінно, як раніше. Та й загалом в нього залишилось не так багато часу.

По це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Він просто не здатний вже відновитися. По-перше, в нього залишилося дуже мало часу, пам'ятаємо - конструкція зайва. По-друге, там пошкодження досить суттєві й загрози неминучі", - заявила речниця ОК "Південь".

Гуменюк зауважила, що саме через загрози росіяни постійно перекривають міст і самі собі не можуть дати раду з його використанням як повноцінної конструкції.

Вибухи у Криму

Останніми місяцями в Криму все частіше чути вибухи. Іноді вони пов'язані з ударами по російському флоту, або атаками дронів по об'єктах на півострові, або з Кримського мосту.

Наприклад, у ніч проти 4 серпня, в рамках спецоперації СБУ, під час атаки дронами було пошкоджено десантний корабель "Оленьогірський гірник ". Зокрема, наступного дня дрони також атакували великий нафтовий танкер SIG, який був добре навантажений паливом.

Також нещодавно був атакований надводними дронами та Кримський міст. В результаті в конструкції було зруйновано два прольоти.

Крім того, 18 серпня в Криму лунали черги з великокаліберної зброї, а неподалік Євпаторії виднівся дим.

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