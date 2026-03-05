ua en ru
ВМС України знищили російський вертоліт Ка-27

14:21 05.03.2026 Чт
2 хв
Ворог втратив ще один корабельний протичовновий вертоліт
aimg Тетяна Степанова
ВМС України знищили російський вертоліт Ка-27 Фото: ВМС України знищили російський вертоліт Ка-27 (Getty Images)

Військово-морські сили ЗСУ у четвер, 5 березня знищили російський вертоліт Ка-27 над акваторією Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ВМС України.

"Силами та засобами Військово-морських сил Збройних сил України над акваторією Чорного моря знищено ворожий корабельний протичовновий вертоліт Ка-27", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про вертоліт Ка-27

Корабельний протичовновий вертоліт Ка-27 призначений для виявлення, відстеження та знищення підводних човнів, що прямують на глибині до 500 м на швидкостях до 75 км/год у районах пошуку, віддалених від корабля базування до 200 км при хвилюванні моря до 5 балів вдень і вночі у простих та складних метеоумов.

Основні характеристики Ка-27:

  • Двигуни: 2 × ТВЗ-117ВК (по 2200-2225 к.с. кожен).
  • Максимальна злітна маса: 12 000 кг (нормальна - 10 600 - 10 700 кг).
  • Швидкість: максимальна - 270 км/год, крейсерська - 220 км/год.
  • Дальність польоту: 800 - 900 км.
  • Практична стеля: 5 000 м.
  • Габарити: довжина - 12,25 м, висота - 5,4 м, діаметр несучих гвинтів - 15,9 м.

Вертоліт може забезпечувати виконання тактичних завдань як одиночно, так і у складі групи та у взаємодії з кораблями у всіх географічних широтах. Вертоліт може працювати як з берегового аеродрому, так і з борту корабля.

Знищення російських вертольотів

Нагадаємо, 20 лютого Сили оборони України за допомогою ударних дронів знищили два російські гелікоптери на аеродромі в Орловській області. В результаті атаки ворог втратив багатоцільовий Мі-8 та ударний Ка-52.

Вночі 17 лютого українські військові завдали удару по російському корабельному вертольоту Ка-27 на тимчасово окупованій території Криму. Також було уражено кілька пунктів управління дронами окупантів.

