Главная » Новости » Война в Украине

ВМС Украины уничтожили российский вертолет Ка-27

14:21 05.03.2026 Чт
2 мин
Враг потерял еще один корабельный противолодочный вертолет
aimg Татьяна Степанова
ВМС Украины уничтожили российский вертолет Ка-27 Фото: ВМС Украины уничтожили российский вертолет Ка-27 (Getty Images)

Военно-морские силы ВСУ в четверг, 5 марта уничтожили российский вертолет Ка-27 над акваторией Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ВМС Украины.

"Силами и средствами Военно-морских сил Вооруженных сил Украины над акваторией Черного моря уничтожен вражеский корабельный противолодочный вертолет Ка-27", - говорится в сообщении.

Что известно о вертолете Ка-27

Корабельный противолодочный вертолет Ка-27 предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок, следующих на глубине до 500 м на скоростях до 75 км/ч в районах поиска, удаленных от корабля базирования до 200 км при волнении моря до 5 баллов днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях.

Основные характеристики Ка-27:

  • Двигатели: 2 × ТВЗ-117ВК (по 2200-2225 л.с. каждый).
  • Максимальная взлетная масса: 12 000 кг (нормальная - 10 600 - 10 700 кг).
  • Скорость: максимальная - 270 км/ч, крейсерская - 220 км/ч.
  • Дальность полета: 800 - 900 км.
  • Практический потолок: 5 000 м.
  • Габариты: длина - 12,25 м, высота - 5,4 м, диаметр несущих винтов - 15,9 м.

Вертолет может обеспечивать выполнение тактических задач как одиночно, так и в составе группы и во взаимодействии с кораблями во всех географических широтах. Вертолет может работать как с берегового аэродрома, так и с борта корабля.

Уничтожение российских вертолетов

Напомним, 20 февраля Силы обороны Украины с помощью ударных дронов уничтожили два российских вертолета на аэродроме в Орловской области. В результате атаки враг потерял многоцелевой Ми-8 и ударный Ка-52.

Ночью 17 февраля украинские военные нанесли удар по российскому корабельному вертолету Ка-27 на временно оккупированной территории Крыма. Также было поражено несколько пунктов управления дронами оккупантов.

