ВМС Украины уничтожили российский вертолет Ка-27

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ВМС Украины.

"Силами и средствами Военно-морских сил Вооруженных сил Украины над акваторией Черного моря уничтожен вражеский корабельный противолодочный вертолет Ка-27", - говорится в сообщении.

Что известно о вертолете Ка-27

Корабельный противолодочный вертолет Ка-27 предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок, следующих на глубине до 500 м на скоростях до 75 км/ч в районах поиска, удаленных от корабля базирования до 200 км при волнении моря до 5 баллов днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях.

Основные характеристики Ка-27:

Двигатели: 2 × ТВЗ-117ВК (по 2200-2225 л.с. каждый).

Максимальная взлетная масса: 12 000 кг (нормальная - 10 600 - 10 700 кг).

Скорость: максимальная - 270 км/ч, крейсерская - 220 км/ч.

Дальность полета: 800 - 900 км.

Практический потолок: 5 000 м.

Габариты: длина - 12,25 м, высота - 5,4 м, диаметр несущих винтов - 15,9 м.

Вертолет может обеспечивать выполнение тактических задач как одиночно, так и в составе группы и во взаимодействии с кораблями во всех географических широтах. Вертолет может работать как с берегового аэродрома, так и с борта корабля.