ВМС України знищили окупаційний пункт дронів на аеродромі в Криму (фото)

Крим, П'ятниця 22 серпня 2025 12:08
ВМС України знищили окупаційний пункт дронів на аеродромі в Криму (фото) Фото: українські військові знищили ворожі дрони на аеродромі "Херсонес" (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові завдали удару по тимчасово окупованому аеродрому "Херсонес" у Криму, знищивши пункт базування ворожих дронів "Форпост".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських сил Збройних сил України.

Силами та засобами ВМС ЗС України було знищено пункт базування безпілотників “Форпост” на аеродромі "Херсонес" тимчасово окупованого Криму.

ВМС України знищили окупаційний пункт дронів на аеродромі в Криму (фото)

За результатами удару було уражено до трьох дронів "Mohajer-6" та два безпілотники "Форпост", що використовувались противником для висвітлення надводної обстановки в акваторії Чорного моря.

Ситуація на фронті

Українські війська продовжують щоденно відбивати атаки російських загарбників на всіх напрямках фронту. Високоточні дії підрозділів, включно з морськими та повітряними дронами, дозволяють не лише стримувати ворога, але й ліквідовувати його вогневі точки та штаби.

Зокрема, у Чорному морі ударний морський дрон української розвідки прорвався до бухти Новоросійська, де в результаті вибуху було знищено групу елітних російських водолазів-розвідників.

На Донеччині тим часом підрозділ "Братство" успішно стримав наступ окупантів, ліквідувавши понад 90 загарбників та взявши в полон ще п’ятьох.

Крім того, українські військові регулярно знищують групи ворога у їхніх осередках, де вони намагаються вести розвідувальну діяльність або зміцнювати контроль над окупованими територіями.

РБК-Україна днями показувало ефектні кадри повітряних боїв, де антидрони ГУР знищують безпілотники ворога.

