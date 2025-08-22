ua en ru
ВМС Украины уничтожили оккупационный пункт дронов на аэродроме в Крыму (фото)

Крым, Пятница 22 августа 2025 12:08
ВМС Украины уничтожили оккупационный пункт дронов на аэродроме в Крыму (фото) Фото: украинские военные уничтожили вражеские дроны на аэродроме "Херсонес" (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные нанесли удар по временно оккупированному аэродрому "Херсонес" в Крыму, уничтожив пункт базирования вражеских дронов "Форпост".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Силами и средствами ВМС ВС Украины был уничтожен пункт базирования беспилотников "Форпост" на аэродроме "Херсонес" временно оккупированного Крыма.

По результатам удара было поражено до трех дронов "Mohajer-6" и два беспилотника "Форпост", которые использовались противником для освещения надводной обстановки в акватории Черного моря.

Ситуация на фронте

Украинские войска продолжают ежедневно отражать атаки российских захватчиков на всех направлениях фронта. Высокоточные действия подразделений, включая морские и воздушные дроны, позволяют не только сдерживать врага, но и ликвидировать его огневые точки и штабы.

В частности, в Черном море ударный морской дрон украинской разведки прорвался в бухту Новороссийска, где в результате взрыва была уничтожена группа элитных российских водолазов-разведчиков.

В Донецкой области тем временем подразделение "Братство" успешно сдержало наступление оккупантов, ликвидировав более 90 захватчиков и взяв в плен еще пятерых.

Кроме того, украинские военные регулярно уничтожают группы врага в их ячейках, где они пытаются вести разведывательную деятельность или укреплять контроль над оккупированными территориями.

РБК-Украина на днях показывало эффектные кадры воздушных боев, где антидроны ГУР уничтожают беспилотники врага.

