ВМС Украины уничтожили оккупационный пункт дронов на аэродроме в Крыму (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

По результатам удара было поражено до трех дронов "Mohajer-6" и два беспилотника "Форпост", которые использовались противником для освещения надводной обстановки в акватории Черного моря.

Силами и средствами ВМС ВС Украины был уничтожен пункт базирования беспилотников "Форпост" на аэродроме "Херсонес" временно оккупированного Крыма.

Ситуация на фронте

Украинские войска продолжают ежедневно отражать атаки российских захватчиков на всех направлениях фронта. Высокоточные действия подразделений, включая морские и воздушные дроны, позволяют не только сдерживать врага, но и ликвидировать его огневые точки и штабы.

В частности, в Черном море ударный морской дрон украинской разведки прорвался в бухту Новороссийска, где в результате взрыва была уничтожена группа элитных российских водолазов-разведчиков.

В Донецкой области тем временем подразделение "Братство" успешно сдержало наступление оккупантов, ликвидировав более 90 захватчиков и взяв в плен еще пятерых.

Кроме того, украинские военные регулярно уничтожают группы врага в их ячейках, где они пытаются вести разведывательную деятельность или укреплять контроль над оккупированными территориями.

