ВМС України знищили катер Чорноморського флоту РФ на спробі висадки десанту

Ситуація на фронті

Варто зазначити, що протягом останньої ночі російські військові здійснили комбіновану ракетно-дронову атаку на Україну. Обстріл відбувався на кількох напрямках одночасно.

Російські окупанти цього разу використовували, як дрони різних типів, так і ракети. Детальніше про наслідки нічного обстрілу можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Ми також повідомляли, що за останню добу, з 2 на 3 вересня, російські загарбники втратили майже 800 солдатів та 165 одиниць військової техніки. Це може свідчити про значну ефективність оборони та контрзаходів українських військ на всіх напрямках.

Крім того, раніше сьогодні Генеральний штаб ЗСУ розповів про найгарячіші напрямки фронту за добу. Ними виявились Лиманський та Покровський.

Саме на цих ділянках відбувалися найбільші бої, де українські підрозділи активно відбивали атаки противника. Детальніше ознайомитись з ситуацією на полі бою та поглянути на карти бойових дій можна в матеріалі РБК-Україна.

Водночас ми вже повідомляли, що сьогодні, 3 вересня, на східному напрямку український підрозділ ліквідував ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град".