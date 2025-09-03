UA

Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

ВМС України знищили катер Чорноморського флоту РФ на спробі висадки десанту

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військово-морські сили України знищили швидкісний катер Чорноморського флоту РФ, який намагався доставити підрозділ повітрянодесантних військ на Тендірівську косу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України.

ВМС знищили черговий швидкісний катер чорноморського флоту Російської Федерації, який намагався доставити підрозділ повітрянодесантних військ на Тендірівську косу.

Як наслідок 7 окупантів було знищено, а ще 4-поранено.

Ситуація на фронті

Варто зазначити, що протягом останньої ночі російські військові здійснили комбіновану ракетно-дронову атаку на Україну. Обстріл відбувався на кількох напрямках одночасно.

Російські окупанти цього разу використовували, як дрони різних типів, так і ракети. Детальніше про наслідки нічного обстрілу можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Ми також повідомляли, що за останню добу, з 2 на 3 вересня, російські загарбники втратили майже 800 солдатів та 165 одиниць військової техніки. Це може свідчити про значну ефективність оборони та контрзаходів українських військ на всіх напрямках.

Крім того, раніше сьогодні Генеральний штаб ЗСУ розповів про найгарячіші напрямки фронту за добу. Ними виявились Лиманський та Покровський.

Саме на цих ділянках відбувалися найбільші бої, де українські підрозділи активно відбивали атаки противника. Детальніше ознайомитись з ситуацією на полі бою та поглянути на карти бойових дій можна в матеріалі РБК-Україна.

Водночас ми вже повідомляли, що сьогодні, 3 вересня, на східному напрямку український підрозділ ліквідував ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град".

Війна Росії проти України