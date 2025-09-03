Багато техніки і близько 800 солдатів: у Генштабі оновили статистику втрат РФ
Фото: армія росіян втратила дуже багато техніки за добу (Getty Images)
За останню добу з 2 на 3 вересня, російські загарбники втратили на фронті 780 солдатів і 165 одиниць військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 3 вересня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 084 570 (+780) осіб поранено/ліквідовано;
- танків - 11 157 (+1) од.;
- бойових броньованих машин - 23 237 (+4) од.;
- артилерійських систем - 32 342 (+41) од.;
- РСЗВ - 1477 од.;
- засоби ППО - 1213 од.;
- літаків - 422 од.;
- гелікоптерів - 341 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 55 784 (+338) од.;
- крилатих ракет - 3664 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 60 600 (+112) од.;
- спеціальної техніки - 3956 (+4) од.
Масований обстріл РФ
В ніч на 3 вересня армія російських загарбників вчинили комбіновану ракетно-дронову атаку на Україну.
Напередодні ввечері ворог запустив по країні велику кількість "Шахедів".
Ближче до ранку РФ запустила крилаті ракети різних типів, зокрема "Калібр".
Детальніше про наслідки нічного обстрілу росіян - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.