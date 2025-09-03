Багато техніки і близько 800 солдатів: у Генштабі оновили статистику втрат РФ

Фото: армія росіян втратила дуже багато техніки за добу (Getty Images)

За останню добу з 2 на 3 вересня, російські загарбники втратили на фронті 780 солдатів і 165 одиниць військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.