У ВМС розповіли про зміну тактики російським Чорноморським флотом

Військово-морські сили ЗСУ фіксують зміну Чорноморським флотом РФ тактики в акваторії тимчасово окупованого Криму. Загарбники застосовують у бойовому порядку лише носії "Калібрів" для запуску ракет, а решта кораблів вже не бере участь у бойових діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука в інтерв'ю LIGA.net .

За словами офіцера, ЧФ РФ був розосереджений між Феодосією та російським містом Новоросійськ.

"У Севастополі вони не почуваються в безпеці. Севастополь залишається основною базою ЧФ РФ у Чорному морі", - розповів Плетенчук.

Так, пояснив представник ВМС, противник може здійснювати завантаження ракет "Калібр" на платформи лише в цій базі, та іншого вибору росіяни - не мають.

При цьому він зазначив, що ще рано говорити про те, що баланс сил змінився не на користь ворога, і в районі кримського півострова "угруповання залишається досить великим - понад 30 бойових кораблів, не рахуючи катерів та допоміжного флоту".

Також, додав він, говорити про "видавлювання" Чорноморського флоту загарбників можна буде після того, як буде вихід російських окупантів із Криму.

"Так, наносяться вогневі ураження по штабах, по пунктах управління, по системах ППО і стоянках кораблів. Це все відбувається в рамках загального плану", - резюмував спікер ВМС.

Який стан ЧФ РФ після вибухів у Криму

Зазначимо, що останнім часом у тимчасово окупованому Криму почастішали вибухи, і нерідко під ударом опиняються військові бази загарбників, їхня протиповітряна оборона, а також флот.

Так, наприклад, нещодавно Сили оборони України атакували десантний корабель і підводний човен інтервентів у Севастопольській бухті, а також ударили по штабу ЧФ РФ у самому місті.

За інформацією Сил спеціальних операцій, тоді в результаті атаки по штабу Чорноморського флоту росіян загинули 34 офіцери, і ще 105 осіб отримали поранення, при цьому дані все ще уточнюються.

Раніше молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Хіппі висловив думку, що українським військовим вдалося фактично завдати поразки російському флоту в Чорному морі.

Додамо, що нещодавно представники руху "АТЕШ" розповіли, що російські загарбники через страх перед морськими дронами перекидають бойові катери сухопутними шляхами.

За словами спікерки Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, противник через побоювання атак на кораблі Чорноморського флоту став рідше залишати акваторію тимчасово окупованого Криму.