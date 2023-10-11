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В ВМС рассказали о смене тактики российским Черноморским флотом

Среда 11 октября 2023 15:34
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В ВМС рассказали о смене тактики российским Черноморским флотом Фото: в ВМС ВСУ рассказали, как изменилась тактика ЧФ РФ (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Владимир Костырин

Военно-морские силы ВСУ фиксируют изменение Черноморским флотом РФ тактики в акватории временно оккупированного Крыма. Захватчики применяют в боевом порядке только носителе "Калибров" для запуска ракет, а остальные корабли уже не принимают участие в боевых действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука в интервью LIGA.net.

По словам офицера, ЧФ РФ был рассредоточен между Феодосией и российским городом Новороссийск.

"В Севастополе они не чувствуют себя в безопасности. Севастополь остается основной базой ЧФ РФ в Черном море", - рассказал Плетенчук.

Так, объяснил представитель ВМС, противник может осуществлять загрузку ракет "Калибр" на платформы только в этой базе, и иного выбора у россиян - нет.

При этом он отметил, что еще рано говорить о том, что баланс сил изменился не в пользу врага, и в районе крымского полуострова "группировка остается достаточно большой - более 30 боевых кораблей, не считая катеров и вспомогательного флота".

Также, добавил он, говорить о "выдавливании" Черноморского флота захватчиков можно будет после того, как состоится выход российских оккупантов из Крыма.

"Так, наносятся огневые поражения по штабам, по пунктам управления, по системам ПВО и стоянкам кораблей. Это все происходит в рамках общего плана", - резюмировал спикер ВМС.

Какое состояние ЧФ РФ после взрывов в Крыму

Отметим, что в последнее время во временно оккупированном Крыму участились взрывы, и нередко под ударом оказываются военные базы захватчиков, их противовоздушная оборона, а также - флот.

Так, например, недавно Силы обороны Украины атаковали десантный корабль и подводную лодку интервентов в Севастопольской бухте, а также - ударили по штабу ЧФ РФ в самом городе.

По информации Сил специальных операций, тогда в результате атаки по штабу Черноморского флота россиян погибли 34 офицера, и еще 105 человек получили ранения, при этом данные все еще уточняются.

Ранее младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи высказал мнение, что украинским военным удалось фактически нанести поражение российскому флоту в Черном море.

Добавим, что недавно представители движения "АТЭШ" рассказали, что российские захватчики из-за страха перед морскими дронами перебрасывают боевые катера сухопутными путями.

По словам спикера Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, противник из-за опасений атак на корабли Черноморского флота стал все реже покидать акваторию временно оккупированного Крыма.

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