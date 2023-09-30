Бояться морських дронів. Росіяни перекидають в Криму катери сухопутним шляхом, - "АТЕШ"

Російські терористи через страх перед морськими дронами перекидають бойові катери сухопутними шляхами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на воєнний рух українців та кримських татар " АТЕШ ".

"Під час розвідувального завдання агент "АТЕШ" зафіксував перекидання бойових катерів типу "Раптор". Вони були перекинуті трасою "Н06" у бік Севастополя. Ці катери використовуються для патрулювання берегової лінії Криму", - пише пресслужба.

Як пише "АТЕШ", незабаром в Чорному морі навряд чи залишиться безпечне місце для російських терористів.

Зокрема один із агентів виявив базу росіян на в'їзді в Бахчисарай - 44.74399, 33.82226. Терористи погано замаскували свої КАМАЗи.

"Чекайте на привіт", - додали в "АТЕШ".

Удари по Криму

Останнім часом в Криму почастішали вибухи. Нерідко під ударом опиняється протиповітряна оборона російських терористів.

Нещодавно наші захисники атакували десантний корабель та підводний човен РФ у Севастопольській бухті, які ймовірно вже не підлягають відновленню.

Також ЗСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту росіян.