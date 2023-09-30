Бояться морських дронів. Росіяни перекидають в Криму катери сухопутним шляхом, - "АТЕШ"
Російські терористи через страх перед морськими дронами перекидають бойові катери сухопутними шляхами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на воєнний рух українців та кримських татар "АТЕШ".
"Під час розвідувального завдання агент "АТЕШ" зафіксував перекидання бойових катерів типу "Раптор". Вони були перекинуті трасою "Н06" у бік Севастополя. Ці катери використовуються для патрулювання берегової лінії Криму", - пише пресслужба.
Як пише "АТЕШ", незабаром в Чорному морі навряд чи залишиться безпечне місце для російських терористів.
Зокрема один із агентів виявив базу росіян на в'їзді в Бахчисарай - 44.74399, 33.82226. Терористи погано замаскували свої КАМАЗи.
"Чекайте на привіт", - додали в "АТЕШ".
Удари по Криму
Останнім часом в Криму почастішали вибухи. Нерідко під ударом опиняється протиповітряна оборона російських терористів.
Нещодавно наші захисники атакували десантний корабель та підводний човен РФ у Севастопольській бухті, які ймовірно вже не підлягають відновленню.
Також ЗСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту росіян.
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