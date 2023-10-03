Російський флот фактично зазнав поразки у Чорному морі, - Міноборони Британії

Про це сказав молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Хіппі під час виступу на Варшавському безпековому форумі повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Так, прогрес України повільний, але ніхто не може сказати, що його немає. Можна показувати на харківський прорив як зразок успіху. Але подивіться на те, що Україна зробила зараз у Чорному морі! Україна досягла функціональної поразки російського Чорноморського флоту", - наголосив Хіппі.

Коментуючи сухопутний контрнаступ України, він також зазначив, що "кожен дюйм важливий".

Удар по штабу Чорноморського флоту РФ

Нагадаємо, кілька тижнів тому українські військові атакували штаб Чорноморського флоту росіян у Севастополі. Після удару почалася сильна пожежа.

За інформацією Сил спеціальних операцій, внаслідок атаки загинули 34 офіцери, серед яких командувач Чорноморського флоту РФ віце-адмірал Віктор Соколов. Ще 105 людей отримали поранення.

При цьому дані про командувача все ще уточнюють, оскільки росіяни оприлюднили відео його участі у засіданні колегії Міноборони РФ.