Російський флот фактично зазнав поразки у Чорному морі, - Міноборони Британії
Українським військовим вдалося фактично завдати поразки російському флоту у Чорному морі.
Про це сказав молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Хіппі під час виступу на Варшавському безпековому форумі повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Так, прогрес України повільний, але ніхто не може сказати, що його немає. Можна показувати на харківський прорив як зразок успіху. Але подивіться на те, що Україна зробила зараз у Чорному морі! Україна досягла функціональної поразки російського Чорноморського флоту", - наголосив Хіппі.
Коментуючи сухопутний контрнаступ України, він також зазначив, що "кожен дюйм важливий".
Удар по штабу Чорноморського флоту РФ
Нагадаємо, кілька тижнів тому українські військові атакували штаб Чорноморського флоту росіян у Севастополі. Після удару почалася сильна пожежа.
За інформацією Сил спеціальних операцій, внаслідок атаки загинули 34 офіцери, серед яких командувач Чорноморського флоту РФ віце-адмірал Віктор Соколов. Ще 105 людей отримали поранення.
При цьому дані про командувача все ще уточнюють, оскільки росіяни оприлюднили відео його участі у засіданні колегії Міноборони РФ.
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