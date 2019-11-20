У ВМС розповіли про стан повернутих Росією кораблів

Фото: українські кораблі (mil.gov.ua)

ДБР і військова прокуратура проведуть ряд слідчих дій

З українських кораблів "Яни Капу", "Нікополь", "Бердянськ", які після річного полону повернулися в Україну, були демонтовані деякі засоби зв'язку та навігаційне обладнання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства оборони.

Як повідомляється, ДБР і військова прокуратура проведуть ряд слідчих дій.

"Будуть проведені слідчі дії Державним бюро розслідування, військовою прокуратурою, після чого ми будемо мати повну картину стану переданих кораблів. Це дозволить передати інформацію для надання правової оцінки діям Російської Федерації в українських і міжнародних судових інстанціях", - повідомив адмірал Ігор Воронченко.

Нагадаємо, сьогодні українські водолази оглянули пошкодження українських кораблів, а також чи немає на них вибухових пристроїв.

Раніше в МЗС України заявили, що на більш пізньому етапі Міжнародного трибуналу з морського права Україна зможе говорити про компенсації за захоплення Російською Федерацією кораблів і моряків.

18 листопада Росія передала Україні кораблі, які були захоплені в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Відзначимо, 25 листопада 2018 року в Керченській протоці російські військові захопили кораблі ВМС України "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу", які намагалися пройти з Одеси в Маріуполь. В ході захоплення кілька членів екіпажів отримали поранення, всіх моряків спочатку доставили в окуповану Керч, потім в Сімферополь, де "місцевий суд" взяв їх під варту за нібито порушення російського кордону.