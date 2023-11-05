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Севастополь не буде безпечним для росіян. Ворог взяв "оперативну паузу", - речник ВМС

Неділя 05 листопада 2023 09:18
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Севастополь не буде безпечним для росіян. Ворог взяв "оперативну паузу", - речник ВМС Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок успішного удару наших військових по російському кораблю в Керчі тимчасово окупованого Криму, росіянам довелось взяти "оперативну паузу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військомо-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

Як відзначив Плетенчук, наразі ситуація в акваторії Чорного моря є стабільною. Ворог ймовірно не розуміє, що далі робити після удару наших воїнів, у зв'язку з чим бере "оперативну паузу", аби якось змінити свою тактику.

"Перша зміна, яку вони зробили, це розосередили особовий склад. Можливо, зараз будуть вирішувати, як взагалі використовувати інші бази, враховуючи, що Севастополь не буде вже ніколи безпечною базою для росіян. Тому зараз таке затишшя", - додав речник ВМС.

Удар по Керчі

Вчора, 4 листопада, Збройні сили завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі. Через деякий час інформацію було підтверджено СтратКомом.

"Кримський вітер" вчора заявив про ураження саме малого ракетного корабля "Аскольд".

Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук також подякував пілотам за успішні удари. За його словами, на території заводу стояв один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ - носій крилатих ракет "Калібр".

Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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