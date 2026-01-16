ВМС показали последствия удара по заводу по производству дронов "Молния" в Таганроге

В результате удара украинских дронов 13 января уничтожены производственные мощности завода "Атлант Аэро" в Таганроге. Он производит, в частности, дроны "Молния".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.

Предприятие изготавливало ударно-разведывательные дроны типа "Молния" и составляющие к беспилотникам "Орион" для российских войск.

Отмечается, что это результат операции, которую провели Военно-морские силы при поддержке подразделения ЦСО "Альфа" СБУ.

Как сообщили в ВМС, сейчас подтверждено уничтожение нескольких производственных цехов завода "Атлант Аэро".

Удар по заводу в Таганроге

Напомним, в ночь на 13 января город Таганрог Ростовской области России подвергся атаке беспилотников. В городе раздавались взрывы, после чего в социальных сетях появились сообщения о попадании по территории предприятия "Атлант Аэро".

В Генштабе ВСУ подтвердили, что Украина ударила ракетами по заводу по производству дронов в Таганроге. В районе производственных корпусов зафиксированы взрывы и пожар.

Отмечается, что "Атлант Аэро" осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных беспилотников типа "Молния", а также комплектующих к беспилотникам "Орион".

В Службе безопасности Украины уточнили, что завод по производству дронов в Таганроге был поражен Центром спецопераций "Альфа" СБУ вместе с подразделениями группировки сил и средств Военно-морских сил Украины.

В ведомстве отметили, что остановка работы таких предприятий непосредственно влияет на уменьшение ударных возможностей РФ.

Кроме того, Силы обороны поразили ряд целей российских войск на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, на ВОТ Запорожской области был поражен зенитный ракетный комплекс "Тор" в районе населенного пункта Черешневое, ЗРК "Тунгуска" вблизи Подспорья, радиолокационная станция П-18-2 "Прима" в районе Лозоватки, а также сосредоточение живой силы противника вблизи Любимовки.

На ВОТ Донецкой области поражены склад боеприпасов и место сосредоточения личного состава противника в районе Макеевки, а также зенитный ракетный комплекс "Тор" вблизи населенного пункта Солнечное.