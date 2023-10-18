У ВМС назвали заяву Путіна про патрулювання моря політичною: немає сенсу заходити в акваторію

Він зазначив, що так звані ВКС Росії постійно перебувають над акваторією Чорного моря. Тому саме присутність російських літаків, винищувальної або бомбардувальної авіації не в новинку.

"Вони періодично в нашій акваторії бувають, ведуть розвідку і періодично наносять вогневе ураження, насамперед по острову Зміїному. Яка мета, насправді зрозуміти важко, тим не менш, такий факт має місце. Щодо їхньої риторики про застосування "Кинжалів" - це ми не можемо підтвердити", - сказав речник.

Плетенчук додав, що загалом подібні слова російського диктатора Володимира Путіна щодо патрулювання винищувачами МіГ-31К над Чорним морем виглядають трохи дивно з огляду на те, що заявлена дальність пуску і польоту ракет цього типу складає близько 2 тисяч кілометрів.

"Тому сенсу заходити в акваторію літаками з цим озброєнням немає, якщо, звісно, такі технічні характеристики відповідають дійсності. Тому ці слова більше виглядають як політичні заяви", - додав він.

Що цьому передувало

Після низки атак українських військових у Чорному морі, Путін заявив, що російські винищувачі МіГ-31К будуть патрулювати повітряних простір над Чорним морем.

При цьому військовий експерт заявив, що МіГ-31К не зможуть уразити цілі у Чорному морі, а заяви Путіна про патрулювання - просто залякування.

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