В ВМС назвали заявление Путина о патрулировании моря политическим: нет смысла заходить в акваторию

Он отметил, что так называемые ВКС России постоянно находятся над акваторией Черного моря. Поэтому самое присутствие российских самолетов, истребительной или бомбардировочной авиации не в новинку.

"Они периодически в нашей акватории бывают, ведут разведку и периодически наносят огненное поражение, прежде всего по острову Змеиному. Какая цель, на самом деле понять трудно, тем не менее, такой факт имеет место. Что касается их риторики о применении "Кинжалов" - это мы не можем подтвердить", - сказал спикер.

Плетенчук добавил, что в общей сложности подобные слова российского диктатора Владимира Путина относительно патрулирования истребителями МиГ-31К над Черным морем выглядят несколько странно, учитывая, что заявленная дальность пуска и полета ракет этого типа составляет около 2 тысяч километров.

"Поэтому смысла заходить в акваторию самолетами с этим вооружением нет, если, конечно, такие технические характеристики соответствуют действительности. Поэтому эти слова больше выглядят как политические заявления", - добавил он.

Что этому предшествовало

После ряда атак украинских военных в Черном море, Путин заявил, что российские истребители МиГ-31К будут патрулировать воздушное пространство над Черным морем.

При этом военный эксперт заявил, что МиГ-31К не смогут поразить цели в Черном море, а заявления Путина о патрулировании - просто запугивание.

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