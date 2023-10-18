RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ВМС назвали заявление Путина о патрулировании моря политическим: нет смысла заходить в акваторию

Иллюстративное фото: в ВМС назвали заявление Путина о патрулировании моря политическим (defence-blog.com)
Автор: Ульяна Безпалько, Елизавета Драбкина

Во введении российскими оккупантами патрулирования воздушного пространства над Черным морем самолетами с ракетами "Кинжал" нет смысла.

Об этом РБК-Украина рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что так называемые ВКС России постоянно находятся над акваторией Черного моря. Поэтому самое присутствие российских самолетов, истребительной или бомбардировочной авиации не в новинку.

"Они периодически в нашей акватории бывают, ведут разведку и периодически наносят огненное поражение, прежде всего по острову Змеиному. Какая цель, на самом деле понять трудно, тем не менее, такой факт имеет место. Что касается их риторики о применении "Кинжалов" - это мы не можем подтвердить", - сказал спикер.

Плетенчук добавил, что в общей сложности подобные слова российского диктатора Владимира Путина относительно патрулирования истребителями МиГ-31К над Черным морем выглядят несколько странно, учитывая, что заявленная дальность пуска и полета ракет этого типа составляет около 2 тысяч километров.

"Поэтому смысла заходить в акваторию самолетами с этим вооружением нет, если, конечно, такие технические характеристики соответствуют действительности. Поэтому эти слова больше выглядят как политические заявления", - добавил он.

Что этому предшествовало

После ряда атак украинских военных в Черном море, Путин заявил, что российские истребители МиГ-31К будут патрулировать воздушное пространство над Черным морем.

При этом военный эксперт заявил, что МиГ-31К не смогут поразить цели в Черном море, а заявления Путина о патрулировании - просто запугивание.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияВМСчорное море