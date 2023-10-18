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МіГи з "Кинджалами" не зможуть уразити цілі у Чорному морі: навіщо Путіну патрулювання

Україна, Середа 18 жовтня 2023 14:47
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МіГи з "Кинджалами" не зможуть уразити цілі у Чорному морі: навіщо Путіну патрулювання Фото: експерт пояснив, навіщо Путін заявив про патрулювання Чорного моря (wikipedia)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко
Експерт: Костянтин Криволап

Російські літаки МіГ-31К з ракетами "Кинджал" не зможуть уразити цілі у Чорному морі. Заяви російського диктатора Володимира Путіна про патрулювання - це залякування.

Про це РБК-Україна розповів авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап.

Експерт пояснив, що для виведення "Кинджалів" на траєкторію носій, тобто МіГ-31К, має розігнатись і запустити цю ракету. "Кинджал" набирає швидкість, залітає в стратосферу і вже звідти б'є по поверхні, тобто по цілі.

"Мінімальна дистанція від точки, в якій було прийнято рішення про запуск з МіГа "Кинджалу", до цілі, яку він може уразити, складає кілька сотень кілометрів. За певними оцінками - близько 700 кілометрів. Тобто навіть за умови патрулювання винищувача з "Кинджалами" у Чорному морі він не зможе уразити ними будь-які цілі в цьому морі - надто мала зона", - каже експерт.

На думку Криволапа, російський диктатор своїми залякуваннями хотів вплинути на експорт України Чорним морем, щоб залякати екіпажі, які проривають російську блокаду.

"Найімовірніше, ця заява Путіна розрахована для компаній, які страхують судна, що ходять до українських портів, щоби вони або підвищували ставки, або відмовлялися страхувати кораблі. Також розрахунок може бути на те, щоб залякати командирів цих суден і щоби вони вагались, чи варто ходити по Чорному морю", - додав він.

Погрози Путіна про МіГ-31К

Після низки атак, які провели українські військові у Чорному морі, російський диктатор Володимир Путін заявив, що російські винищувачі МіГ-31К будуть патрулювати небо над Чорним морем.

Варто зазначити, що МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху.

До весни 2023 року українські військові не збивали "Кинджали". Проте у травні сили ППО вперше знищили російський "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot, який надали Україні партнери.

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МіГи з "Кинджалами" не зможуть уразити цілі у Чорному морі: навіщо Путіну патрулювання
МіГи з "Кинджалами" не зможуть уразити цілі у Чорному морі: навіщо Путіну патрулювання
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