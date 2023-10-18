У ВМС назвали заяву Путіна про патрулювання моря політичною: немає сенсу заходити в акваторію

У введенні російськими окупантами патрулювання повітряного простору над Чорним морем літаками із ракетами "Кинжал" немає сенсу.

Він зазначив, що так звані ВКС Росії постійно перебувають над акваторією Чорного моря. Тому саме присутність російських літаків, винищувальної або бомбардувальної авіації не в новинку.

"Вони періодично в нашій акваторії бувають, ведуть розвідку і періодично наносять вогневе ураження, насамперед по острову Зміїному. Яка мета, насправді зрозуміти важко, тим не менш, такий факт має місце. Щодо їхньої риторики про застосування "Кинжалів" - це ми не можемо підтвердити", - сказав речник.

Плетенчук додав, що загалом подібні слова російського диктатора Володимира Путіна щодо патрулювання винищувачами МіГ-31К над Чорним морем виглядають трохи дивно з огляду на те, що заявлена дальність пуску і польоту ракет цього типу складає близько 2 тисяч кілометрів.

"Тому сенсу заходити в акваторію літаками з цим озброєнням немає, якщо, звісно, такі технічні характеристики відповідають дійсності. Тому ці слова більше виглядають як політичні заяви", - додав він.

Що цьому передувало

Після низки атак українських військових у Чорному морі, Путін заявив, що російські винищувачі МіГ-31К будуть патрулювати повітряних простір над Чорним морем.

При цьому військовий експерт заявив, що МіГ-31К не зможуть уразити цілі у Чорному морі, а заяви Путіна про патрулювання - просто залякування.

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