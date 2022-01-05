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Вместе с оружием. Митингующие захватили Департамент полиции Алматы

Автор: Мария Кучерявец

В городе Алматы митингующие захватили здание Департамента полиции. Вместе с ней было захвачено и оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Orda.kz.

"Здание Департамент полиции в Алматы захватили участники беспорядков. Также захвачено оружие", - сообщает издание со ссылкой на собственные источники.

Добавим, сегодня протестующие ворвались в городскую администрацию в Алматы (акимат). А также подожжен ряд админзданий.

Кроме того, в городе захватили здание коррпункта телеканала "МИР24". Теперь участники протестов требуют выхода на эфир.

Напомним, в Казахстане продолжаются акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на сжиженный газ. На фоне протестов Токаев объявил об отставке правительства Казахстана и сообщил о первых убийствах.

Также президент Казахстана не исключил роспуск парламента.

Подробнее о том, что сейчас происходит в Казахстане, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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