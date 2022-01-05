Протесты в Казахстане: Токаев не исключил возможность роспуска парламента
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не исключил принятия решения о роспуске парламента страны. На такой шаг он может пойти из-за массовых протестов по Казахстану, которые были спровоцированы резким подорожанием сжиженного газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медуза".
Токаев также пообещал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов в Казахстане.
Как известно, в начале января в Казахстане начались протесты из-за резкого удорожания сжиженного газа. Цена на газ выросла вдвое и достигла 120 тенге (около 8 гривен). Вчера эти протесты переросли в беспорядки, продолжившиеся сегодня захватом и поджогом админзданий.
Напомним, сегодня утром Токаев направил правительство Казахстана в отставку и назначил временного премьера.
На фоне беспорядков сначала у Алматы, а сегодня в Нур-Султане ввели чрезвычайное положение.