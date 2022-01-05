Протесты в Казахстане: Токаев не исключил возможность роспуска парламента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не исключил принятия решения о роспуске парламента страны. На такой шаг он может пойти из-за массовых протестов по Казахстану, которые были спровоцированы резким подорожанием сжиженного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медуза".