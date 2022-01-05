ru ua
Ср, 05 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Токаев отправил правительство Казахстана в отставку. Назначен новый госсекретарь и и. о. премьера

Новина українською →
Казахстан, Среда 05 января 2022 03:56
Токаев отправил правительство Казахстана в отставку. Назначен новый госсекретарь и и. о. премьера Фото: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (egemen.kz)
Автор: Анна Полисученко

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство Казахстана в отставку. Назначен новый госсекретарь и исполняющий обязанности премьера.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Новости Казахстана".

Временно исполняющим обязанности премьер-министра Республики Казахстан стал Алихан Смаилов. Члены правительства Казахстана продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства.

Также президент Казахстана освободил от должности государственного секретаря Крымбека Кушербаева. Он назначил новым госсекретарем Ерлана Карина.

На пост первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан назначен Мурат Нуртлеу. Ранее он занимал должность заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан.

Ранее мы писали, что президент Казахстана планирует объявить об отставке правительства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан
NEWS
Страна без связи и первые взрывы в Алматы: все подробности протестов в Казахстане
Страна без связи и первые взрывы в Алматы: все подробности протестов в Казахстане
DAILY
Наталья Науменко: Бесконтрольная миграция из Украины – это риск потери безвиза
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Наталья Науменко: Бесконтрольная миграция из Украины – это риск потери безвиза