Разом зі зброєю. Мітингувальники захопили Департамент поліції Алмати

У місті Алмати мітингувальники захопили будівлю Департаменту поліції. Разом з нею було захоплено і зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Orda.kz.

"Будівлю Департамент поліції в Алмати захопили учасники заворушень. Також захоплено зброю", - повідомляє видання з посиланням на власні джерела.

Додамо, сьогодні протестувальники увірвалися до міської адміністрації в Алмати (акімат). А також підпалено ряд адмінбудівель.

Крім того, в місті захопили будівлю коррпункту телеканалу "Мір24". Тепер учасники протестів вимагають виходу на ефір.

Нагадаємо, в Казахстані тривають акції протесту, спровоковані різким зростанням цін на скраплений газ. На тлі протестів Токаєв оголосив про відставку уряду Казахстану та повідомив про перші вбивства.

Також президент Казахстану не виключив розпуск парламенту.

Детальніше про те, що зараз відбувається в Казахстані, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.