ru ua
Ср, 05 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Требуют выхода в эфир. В Алматы протестующие захватили коррпункт одного из телеканалов

Новина українською →
Алматы, Среда 05 января 2022 14:18
Требуют выхода в эфир. В Алматы протестующие захватили коррпункт одного из телеканалов Фото: в Алматы протестующие захватили коррпункт одного из телеканалов (Telegram)
Автор: Анастасия Рокитна

В Алматы протестующие захватили здание коррпункта телеканала "Мир24". Они требуют выхода в эфир.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Orda.kz.

В помещение ворвались люди с дубинками, которые примерно час удерживали сотрудников телеканала "Мир24" и журналистов других СМИ.

Потом они вывели репортеров из здания и проводили до улицы Курмангазы. В здании разбиты стекла и выбиты двери.

Как сообщается, корреспондента Sputnik Казахстан около часа удерживали митингующие в Алматы, которые захватили офисы на площади республики.

Напомним, в Казахстане на фоне массовых протестов отключили проводной интернет и голосовую связь.

Отметим, cтолица Казахстана вводит режим чрезвычайного положения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан
NEWS
Казахстан накаляется. Баррикады, штурмы и полиция на стороне народа: падет ли власть
Казахстан накаляется. Баррикады, штурмы и полиция на стороне народа: падет ли власть
DAILY
Гражданские в засаде. Как киевская терроборона готовится встречать врага
Стас Козлюкдля РБК-Украина Гражданские в засаде. Как киевская терроборона готовится встречать врага