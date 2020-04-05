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В Британии предупредили о возможном усилении карантина

Новости » Коронавирус     05.04.2020 - 16:51
В Британии предупредили о возможном усилении карантина
Фото: Мэтт Хэнкок (matt-hancock.com)

Глава Минздрава Великобритании отметил, что правительство может запретить упражнения на свежем воздухе

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в стране могут усилить карантин из-за пандемии коронавируса, запретив упражнения на свежем воздухе. Об этом сообщает Іndependent.

К усилению карантина власти могут прибегнуть в случае, если люди будут игнорировать правила пребывания дома и социального дистанцирования.

"Если вы не хотите, чтобы нам пришлось запретить упражнения всех форм вне вашего собственного дома, то вы должны следовать правилам", - заявил британский министр.

Хэнкок подчеркнул, что загорать не допускается и "совершенно невероятно", что люди все еще оставляют свои дома, когда в этом нет необходимости.

По его словам, сроки снятия ограничений будут зависеть от того, как люди будут вести себя. Министр заявил, что "чем больше людей останется дома, тем меньше вирус будет распространяться".

Напомним, в Великобритании досрочно освободят из тюрем примерно 4000 заключенных, чтобы предотвратить распространение коронавируса. При этом будут освобождать "преступников низкого риска". Осужденные за насильственные правонарушения и преступления сексуального насилия останутся за решеткой.

Как писало РБК-Украина, по последним данным университета Джона Хопкинса, в Великобритании зафиксировали 42 479 случаев инфицирования коронавирусом: 4313 человек умерли, 215 - выздоровели.

Кроме того, британский принц Чарльз заразился коронавирусом и провел семь дней в самоизоляции.

В Испании число смертей от коронавируса перевалило за 12 тысяч В Германии заболеваемость коронавирусом снижается третий день подряд
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