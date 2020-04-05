Королева Елизавета II обратилась к нации из-за коронавируса

Фото: Елизавета II (The Royal Family)

По ее словам, Великобританию ожидает "еще многое", прежде чем закончится пандемия

Королева Великобритании Елизавета II в обращении к нации заявила, что страна "преуспеет" в борьбе с пандемией коронавируса, но признала, что может случиться "еще многое", прежде чем в страну "вернется нормальная жизнь". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

В своем редком телевизионном обращении к нации глава британского государства высказала надежду, что если люди "останутся едиными и решительными" перед лицом вспышки, то ее удастся победить.

"Я надеюсь, что в ближайшие годы каждый сможет гордиться тем, как мы ответили на этот вызов", - сказала королева.

Елизавета II поблагодарила людей за то, что они остаются дома, чтобы защитить уязвимых и "избавить многие семьи от уже ощущаемой боли" из-за коронавируса.

"Я хочу поблагодарить всех на передовой NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании, - ред.), а также медицинских работников и тех, кто выполняет важные роли", - сказала королева.

Она отметила, что "каждый час" их тяжелой работы "приближает нас к возвращению к более нормальному времени".

Her Majesty The Queen's broadcast to the UK and the Commonwealth "We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return: we will be with our friends again; we will be with our families again; we will meet again." Her Majesty The Queen addresses the UK and the Commonwealth in a special broadcast recorded at Windsor Castle. Опубліковано The Royal Family Неділя, 5 квітня 2020 р.

Напомним, что по состоянию на 5 апреля, в Британии количество летальных случаев коронавируса с начала вспышки приблизилось к 5 тысячам.

Ранее министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок заявлял о возможном усилении карантинного режима из-за коронавируса. Новые ограничения правительство Великобритании может ввести, если люди будут игнорировать правила пребывания дома и социального дистанцирования.