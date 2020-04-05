ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Бориса Джонсона госпитализировали из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     05.04.2020 - 23:30
Бориса Джонсона госпитализировали из-за коронавируса
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Премьера Великобритании обследуют медики

Премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован для обследования, через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

Отмечается, что у Джонсона "сохраняются постоянные симптомы коронавируса". Госпитализацию называют "предупредительным шагом", предпринятым по совету его доктора.

Напомним, 27 марта стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Глава правительства самоизолировался у себя дома на Даунинг-стрит.

3 апреля Джонсон заявил, что чувствует себя лучше, после того как провел семь дней в изоляции.

"Увы, у меня все еще есть один из симптомов, незначительный симптом, у меня температура. В соответствии с рекомендациями правительства я должен продолжать самоизоляцию до тех пор, пока этот симптом не исчезнет", - отметил Джонсон.

Напомним, что по состоянию на 5 апреля, в Британии количество летальных случаев коронавируса с начала вспышки приблизилось к 5 тысячам.

Королева Елизавета II обратилась к нации из-за коронавируса В Италии за сутки от COVID-19 выздоровело больше людей, чем умерло
Новости Украины КоронавирусБорис Джонсон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь