Влучно і видовищно: українські дрони спалили російське ППО на Запоріжжі (відео)

Втрати росіян на війні

Нагадаємо, що за період від 24 лютого 2022 року росіяни втратили в Україні вже понад один мільйон солдатів.

Примітно, що більше як 600 тисяч окупантів загинули лише за останні півтора року.

Відзначаючи перший мільйон знешкоджених росіян, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив українських військових.

Зазначимо, що в окремому матеріалі РБК-Україна ми детально описали загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 червня 2025 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.