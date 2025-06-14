Метко и зрелищно: украинские дроны сожгли российское ПВО на Запорожье (видео)

Потери россиян на войне

Напомним, что за период с 24 февраля 2022 года россияне потеряли в Украине уже более одного миллиона солдат.

Примечательно, что более 600 тысяч оккупантов погибли только за последние полтора года.

Отмечая первый миллион обезвреженных россиян, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил украинских военных.

Отметим, что в отдельном материале РБК-Украина мы подробно описали общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 12 июня 2025 года.

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