Метко и зрелищно: украинские дроны сожгли российское ПВО на Запорожье (видео)

На временно оккупированной территории Запорожской области украинские разведчики нанесли сокрушительный удар по дорогостоящим российским системам ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
"Мастера ударных дронов Департамента активных действий ГУР МО Украины обнаружили и уничтожили дорогостоящие системы ПВО российских захватчиков на временно оккупированной территории Запорожской области", - пояснили в ГУР.
По данным разведки, в результате операции уничтожены:
На обнародованном видео видно, как украинский дрон маневрирует, уклоняясь от зенитной ракеты, и точно поражает цели.
Напомним, что за период с 24 февраля 2022 года россияне потеряли в Украине уже более одного миллиона солдат.
Примечательно, что более 600 тысяч оккупантов погибли только за последние полтора года.
Отмечая первый миллион обезвреженных россиян, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил украинских военных.
Отметим, что в отдельном материале РБК-Украина мы подробно описали общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 12 июня 2025 года.
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