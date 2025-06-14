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Влучно і видовищно: українські дрони спалили російське ППО на Запоріжжі (відео)

Україна, Субота 14 червня 2025 18:01
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Влучно і видовищно: українські дрони спалили російське ППО на Запоріжжі (відео) Фото: українські дрони спалили дороговартісне російське ППО (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

На тимчасово окупованій території Запорізької області українські розвідники завдали нищівного удару по дороговартісних російських системах ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

"Майстри ударних дронів Департаменту активних дій ГУР МО України виявили та знищили дороговартісні системи ППО російських загарбників на тимчасово окупованій території Запорізької області", - пояснили в ГУР.

За даними розвідки, в результаті операції знищено:

  • ЗРК “Бук-М3”,
  • РЛС “Імбірь”,
  • ЗРГК “Панцир-С1”.

На оприлюдненому відео видно, як український дрон маневрує, ухиляючись від зенітної ракети, і точно вражає цілі.

Втрати росіян на війні

Нагадаємо, що за період від 24 лютого 2022 року росіяни втратили в Україні вже понад один мільйон солдатів.

Примітно, що більше як 600 тисяч окупантів загинули лише за останні півтора року.

Відзначаючи перший мільйон знешкоджених росіян, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив українських військових.

Зазначимо, що в окремому матеріалі РБК-Україна ми детально описали загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 червня 2025 року.

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ГУР Війна Росії проти України
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