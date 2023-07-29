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Під Бахмутом прикордонники знищили вороже укриття разом з окупантами (відео)

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Бахмут, Субота 29 липня 2023 11:35
Під Бахмутом прикордонники знищили вороже укриття разом з окупантами (відео) Фото: під Бахмутом прикордонники знищили вороже укриття (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники під Бахмутом виявили та знищили укриття окупантів. Захисники поранили щонайменше 5 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

У ДПСУ повідомили, що аеророзвідники виявили укриття російських загарбників у пошкодженій будівні. Координати ворожого укриття передали прикордонникам-мінометникам.

"Через вогневий вплив нашої артилерії окупанти не мали можливості й кроку ступити зі свого сумнівного укриття", - йдеться у повідомленні.

Артилеристи пошкодили будівлю, а укриття російських окупантів знищили. Внаслідок удалої роботи поранено близько 5 загарбників.

Бої під Бахмутом

Генштаб ЗСУ повідомляє, що українські військові продовжують наступальні дії північніше та південніше Бахмута. При цьому російські війська намагаються натупати у районі Кліщіївки на південь від Бахмута.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, що Росія втратила на Бахмутському напрямку більше військ, ніж під час війни в Афганістані.

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