Влучна "зачистка" на Куп’янському напрямку: розбиті склади, РЕБ і жива сила РФ

На Куп’янському напрямку бійці бригади "Буревій" продовжують системно нищити ворога, успішно виявляючи та знищуючи замасковані засоби РЕБ, склади з боєкомплектом та особовий склад противника.

"Цього разу під влучним вогнем було знищено низку ворожих цілей, серед яких: засоби радіоелектронної боротьби, особовий склад противника, а також склади з боєкомплектом", - йдеться в повідомленні.

У бригаді наголосили, що, попри всі спроби ворога застосовувати різні методи маскування, результат завжди однаковий.

"Ми його виявляємо та знищуємо!" - підсумували гвардійці.