Влучна "зачистка" на Куп’янському напрямку: розбиті склади, РЕБ і жива сила РФ

Бійці бригади "Буревій" продовжують завдавати болючих ударів по позиціях ворога на Куп’янському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу президентську бригаду НГУ "Буревій".
На Куп’янському напрямку бійці бригади "Буревій" продовжують системно нищити ворога, успішно виявляючи та знищуючи замасковані засоби РЕБ, склади з боєкомплектом та особовий склад противника.
"Цього разу під влучним вогнем було знищено низку ворожих цілей, серед яких: засоби радіоелектронної боротьби, особовий склад противника, а також склади з боєкомплектом", - йдеться в повідомленні.
У бригаді наголосили, що, попри всі спроби ворога застосовувати різні методи маскування, результат завжди однаковий.
"Ми його виявляємо та знищуємо!" - підсумували гвардійці.
Зауважимо, що протягом минулої доби на Куп'янському напрямку було зафіксовано 7 атак окупантів. Українські сили відбили штурми у районах Радьківки, Голубівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки, Загризового та у напрямку Новоплатонівки.
Детальніше про ситуацію на кожному з напрямків фронту, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, за минулу добу росіяни втратили на фронті ще понад тисячу солдатів, а також знищили 52 артсистеми та 138 одиниць автотехніки.
Загальні втрати армії РФ станом на середу, 6 серпня, становлять орієнтовно 1 059 270 солдатів убитими і пораненими.
Також ми сьогодні писали, що під Покровськом ворог активно використовує елітний підрозділ дронарів "Рубікон", який призваний створювати паніку серед мирного населення.