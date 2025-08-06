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Влучна "зачистка" на Куп’янському напрямку: розбиті склади, РЕБ і жива сила РФ

Фото: "Буревій" нищить ворога на Куп’янському напрямку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Бійці бригади "Буревій" продовжують завдавати болючих ударів по позиціях ворога на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу президентську бригаду НГУ "Буревій".

На Куп’янському напрямку бійці бригади "Буревій" продовжують системно нищити ворога, успішно виявляючи та знищуючи замасковані засоби РЕБ, склади з боєкомплектом та особовий склад противника.

 

"Цього разу під влучним вогнем було знищено низку ворожих цілей, серед яких: засоби радіоелектронної боротьби, особовий склад противника, а також склади з боєкомплектом", - йдеться в повідомленні.

У бригаді наголосили, що, попри всі спроби ворога застосовувати різні методи маскування, результат завжди однаковий.

"Ми його виявляємо та знищуємо!" - підсумували гвардійці.

Ситуація на фронті

Зауважимо, що протягом минулої доби на Куп'янському напрямку було зафіксовано 7 атак окупантів. Українські сили відбили штурми у районах Радьківки, Голубівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки, Загризового та у напрямку Новоплатонівки.

Детальніше про ситуацію на кожному з напрямків фронту, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни втратили на фронті ще понад тисячу солдатів, а також знищили 52 артсистеми та 138 одиниць автотехніки.

Загальні втрати армії РФ станом на середу, 6 серпня, становлять орієнтовно 1 059 270 солдатів убитими і пораненими.

Також ми сьогодні писали, що під Покровськом ворог активно використовує елітний підрозділ дронарів "Рубікон", який призваний створювати паніку серед мирного населення.

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