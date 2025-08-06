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Меткая "зачистка" на Купянском направлении: разбитые склады, РЭБ и живая сила РФ

Фото: "Ураган" уничтожает врага на Купянском направлении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Бойцы бригады "Буревій" продолжают наносить болезненные удары по позициям врага на Купянском направлении.

На Купянском направлении бойцы бригады "Буревій" продолжают системно уничтожать врага, успешно выявляя и уничтожая замаскированные средства РЭБ, склады с боекомплектом и личный состав противника.

"На этот раз под метким огнем был уничтожен ряд вражеских целей, среди которых: средства радиоэлектронной борьбы, личный состав противника, а также склады с боекомплектом", - говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что, несмотря на все попытки врага применять различные методы маскировки, результат всегда одинаков.

"Мы его обнаруживаем и уничтожаем!" - подытожили гвардейцы.

Ситуация на фронте

Заметим, что за прошедшие сутки на Купянском направлении было зафиксировано 7 атак оккупантов. Украинские силы отбили штурмы в районах Радьковки, Голубовки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки, Загрызово и в направлении Новоплатоновки.

Подробнее о ситуации на каждом из направлений фронта, можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, за минувшие сутки россияне потеряли на фронте еще более тысячи солдат, а также уничтожили 52 артсистемы и 138 единиц автотехники.

Общие потери армии РФ по состоянию на среду, 6 августа, составляют ориентировочно 1 059 270 солдат убитыми и ранеными.

Также мы сегодня писали, что под Покровском враг активно использует элитное подразделение дронаров "Рубикон", которое призвано создавать панику среди мирного населения.

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