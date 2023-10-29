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Влучна робота. Нацгвардія знищила склад боєприпасів окупантів (відео)

Україна, Неділя 29 жовтня 2023 19:41
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Влучна робота. Нацгвардія знищила склад боєприпасів окупантів (відео) Фото: Нацгвардія знищила боєприпаси окупантів (facebook.com easternforce)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові намагались накопичити боєприпаси, однак Національна Гвардія України зруйнувала їх плани й ліквідувала всі запаси.

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Влучна робота Першого загону Центру спеціального призначення "Омега" НГУ, - написав міністр.

За даними Клименка, ворог ретельно накопичував БК для штурмових дій, але ефективна робота FPV дронів змусила їх змінити план та ліквідуватися.

Втрати ворога у війні

Як писав зранку Генеральний штаб Збройних сил, протягом минулої доби, 28 жовтня, наші воїни знищили ще 660 російських терористів. З початку війни ворог втрати вже близько 299 тисяч одиниць особового складу. Зокрема на Таврійському напрямку вчора наші воїни взяли у полон ще 13 окупантів.

Тим часом спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України показали результати своєї роботи на фронті протягом тижня. У цей період воїни "розібрали" 19 російських танків.

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