Влучна робота. Нацгвардія знищила склад боєприпасів окупантів (відео)

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Влучна робота Першого загону Центру спеціального призначення "Омега" НГУ, - написав міністр.

За даними Клименка, ворог ретельно накопичував БК для штурмових дій, але ефективна робота FPV дронів змусила їх змінити план та ліквідуватися.

Втрати ворога у війні

Як писав зранку Генеральний штаб Збройних сил, протягом минулої доби, 28 жовтня, наші воїни знищили ще 660 російських терористів. З початку війни ворог втрати вже близько 299 тисяч одиниць особового складу. Зокрема на Таврійському напрямку вчора наші воїни взяли у полон ще 13 окупантів.

Тим часом спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України показали результати своєї роботи на фронті протягом тижня. У цей період воїни "розібрали" 19 російських танків.

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