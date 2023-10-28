Спецпризначенці СБУ "розібрали" 18 російських танків за тиждень: показали відео роботи

Протягом тижня спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України знищили 19 російських танків. Також ліквідували майже 230 терористів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Наші воїни пліч-о-пліч з бойовими побратимами із Сил оборони нищать окупантів на найгарячіших напрямках", - пише пресслужба.

Лише за тиждень втрати ворога склали:

228 військових;

19 танків;

38 ББМ;

20 артилерійських систем;

10 систем радіоелектронної боротьби та розвідки;

57 одиниць автотранспорту;

1 камера відеоспостереження;

44 фортифікаційні споруди;

2 склади з БК.

Втрати Росії у війні

Згідно з останніми даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби наші військові ліквідували близько 740 російських терористів. З початку війни Росія втратила вже близько 298 тисяч одиниць особового складу.

Російські терористи нещодавно суттєво активізували свій наступ на Авдіївку. Наші військові успішно відбивають ворожі атаки. За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, з початку російського контрнаступу терористи втратили близько 4 тисяч військових.