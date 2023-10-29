Точная работа. Нацгвардия уничтожила склад боеприпасов оккупантов (видео)
Российские военные пытались накопить боеприпасы, но Национальная Гвардия Украины разрушила их планы и ликвидировала все запасы.
Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Меткая работа Первого отряда Центра специального назначения "Омега" НГУ", - написал министр.
По данным Клименко, враг тщательно накапливал БК для штурмовых действий, но эффективная работа FPV дронов заставила их изменить план и ликвидироваться.
Потери врага в войне
Как писал утром Генеральный штаб Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 28 октября, наши воины уничтожили еще 660 российских террористов. С начала войны враг потери уже около 299 тысяч единиц личного состава. В частности, на Таврическом направлении вчера наши воины взяли в плен еще 13 оккупантов.
Между тем спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины показали результаты своей работы на фронте в течение недели. В этот период воины "разобрали" 19 российских танков.
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