ua en ru
Пн, 07 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Влучили в будівлю дитячого садка: кількість постраждалих у Харкові зросла до восьми

Понеділок 07 липня 2025 06:28
UA EN RU
Влучили в будівлю дитячого садка: кількість постраждалих у Харкові зросла до восьми Фото: у Харкові зростає кількість постраждалих (t.me/dsns_telegram)
Автор: Марія Рагуткіна

Під час ударів безпілотників типу "Шахед" у Харкові 7 липня постраждали щонайменше вісім осіб. Ворог атакував цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви мера міста Ігоря Терехова та голову ОВА Олега Синєгубова.

Вони підтвердили, що ворожі дрони влучили в будівлі у двох районах - у Шевченківському та у Слобідському.

"У Слобідському районі Харкова внаслідок ворожої атаки постраждали двоє осіб. Їм надається необхідна медична допомога. Пошкоджено цивільні об'єкти, будівлю дитячого садка", - повідомив Синєгубов.

За його словами, загальна кількість постраждалих у двох районах зросла до восьми. Шестеро осіб дістали поранення в Шевченківському районі, ще двоє - у Слобідському.

Терехов зі свого боку зазначив, що в другому районі удари припали на житлову забудову і цивільний об'єкт. Серед поранених виявилися двоє дітей.

Дронова атака на Україну 7 липня

Нагадаємо, Росія запустила ударні дрони типу "Шахед" у бік України ще ввечері. Уночі повітряна тривога через загрозу атаки дронів почала поширюватися різними регіонами.

Близько першої години ночі голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер попередив, що Одеса перебуває під атакою дронів. На тлі цього пабліки повідомили про звуки вибухів. Пізніше пролунали повторні вибухи.

Також під атакою опинився Київ. У двох районах впали уламки дронів.

У Харкові дрони влучили в багатоповерхові будівлі, внаслідок чого спалахнули пожежі. Є руйнування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні
Новини
Майже 150 боїв на фронті: Генштаб повідомив, де найгарячіше
Майже 150 боїв на фронті: Генштаб повідомив, де найгарячіше
Аналітика
Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників