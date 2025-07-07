Влучили в будівлю дитячого садка: кількість постраждалих у Харкові зросла до восьми
Під час ударів безпілотників типу "Шахед" у Харкові 7 липня постраждали щонайменше вісім осіб. Ворог атакував цивільну інфраструктуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви мера міста Ігоря Терехова та голову ОВА Олега Синєгубова.
Вони підтвердили, що ворожі дрони влучили в будівлі у двох районах - у Шевченківському та у Слобідському.
"У Слобідському районі Харкова внаслідок ворожої атаки постраждали двоє осіб. Їм надається необхідна медична допомога. Пошкоджено цивільні об'єкти, будівлю дитячого садка", - повідомив Синєгубов.
За його словами, загальна кількість постраждалих у двох районах зросла до восьми. Шестеро осіб дістали поранення в Шевченківському районі, ще двоє - у Слобідському.
Терехов зі свого боку зазначив, що в другому районі удари припали на житлову забудову і цивільний об'єкт. Серед поранених виявилися двоє дітей.
Дронова атака на Україну 7 липня
Нагадаємо, Росія запустила ударні дрони типу "Шахед" у бік України ще ввечері. Уночі повітряна тривога через загрозу атаки дронів почала поширюватися різними регіонами.
Близько першої години ночі голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер попередив, що Одеса перебуває під атакою дронів. На тлі цього пабліки повідомили про звуки вибухів. Пізніше пролунали повторні вибухи.
Також під атакою опинився Київ. У двох районах впали уламки дронів.
У Харкові дрони влучили в багатоповерхові будівлі, внаслідок чого спалахнули пожежі. Є руйнування.
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