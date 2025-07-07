Влучили в будівлю дитячого садка: кількість постраждалих у Харкові зросла до восьми

Під час ударів безпілотників типу "Шахед" у Харкові 7 липня постраждали щонайменше вісім осіб. Ворог атакував цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви мера міста Ігоря Терехова та голову ОВА Олега Синєгубова.

Вони підтвердили, що ворожі дрони влучили в будівлі у двох районах - у Шевченківському та у Слобідському.

"У Слобідському районі Харкова внаслідок ворожої атаки постраждали двоє осіб. Їм надається необхідна медична допомога. Пошкоджено цивільні об'єкти, будівлю дитячого садка", - повідомив Синєгубов.

За його словами, загальна кількість постраждалих у двох районах зросла до восьми. Шестеро осіб дістали поранення в Шевченківському районі, ще двоє - у Слобідському.

Терехов зі свого боку зазначив, що в другому районі удари припали на житлову забудову і цивільний об'єкт. Серед поранених виявилися двоє дітей.