Росія вдарила "Шахедами" по Харкову: пролунали вибухи, є постраждалі
Під ранок, 7 липня, російські загарбницькі війська вдарили по Харкову ударними безпілотниками типу "Шахед". У місті прогриміли вибухи, постраждали щонайменше 20 осіб, зокрема, діти.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Щойно Харків було атаковано двома ворожими безпілотниками типу "Шахед", - підтвердив Терехов.
Під ударом опинилися Шевченківський та Слобідський райони міста.
"Повітряна атака на місто триває - у бік П'ятихаток летять ще кілька бойових дронів. Будьте обережні - можливі повторні удари по Харкову", - попередив Терехов.
Оновлено о 5:50. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок влучення ворожого безпілотника зафіксовано спалах на дев'ятому поверсі багатоповерхової будівлі у Шевченківському районі.
На місце події вже вирушили рятувальники. Попередньо обійшлося без постраждалих.
Оновлено о 5:55. У Слобідському районі зафіксовано попадання по багатоповерхівці. На Шевченківському районі є постраждалі.
Оновлено о 6:07. У Шевченківському районі попередньо постраждали 4 особи, з них 2 дитини. Виникла пожежа на 8 поверсі будинку. Орієнтовна площа займання – 10 м².
Оновлено о 6:17. У Слобідському районі постраждали двоє людей. Пошкоджено будівлю дитячого садка та цивільні об'єкти.
Оновлено о 6:28. Кількість постраждалих зросла до 8. Шість осіб отримали поранення у Шевченківському районі, ще двоє - у Слобідському.
Оновлено о 6:34. У Шевченківському районі поранено вісім осіб.
Оновлено о 6:45. У Шевченківському районі стало відомо про ще двох постраждалих, а в Слобідському поранено троє людей, у тому числі, дівчинка трьох років.
Обновлено в 7:01. Общее число пострадавших возросло до 15 человек: 11 постраждалих у Шевченківському районі, з них двоє дітей.
Оновлено 7:08. У Шевченківському районі - 12 постраждалих, з них 2 дітей. У Слобідському - 5 постраждалих, серед них 1 дитина.
Оновлено 7:22. У Шевченківському районі - 12 постраждалих, у Слобідському - 8.
Дронова атака на Україну 7 липня
Нагадаємо, Росія запустила ударні дрони типу "Шахед" у бік України ще ввечері. Уночі повітряна тривога через загрозу атаки дронів почала поширюватися різними регіонами.
Близько першої години ночі голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер попередив, що Одеса перебуває під атакою дронів. На тлі цього пабліки повідомили про звуки вибухів. Пізніше пролунали повторні вибухи.
Також під ворожою атакою опинився Київ. У столиці у двох районах упали уламки дронів. У Деснянському районі обійшлося без пожежі. Через уламки пошкоджено вікна в нежитловому приміщенні.
У Солом'янському районі пошкоджень зазнали транспортний засіб і труба водопостачання.
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