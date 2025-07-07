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Попали в здание детского сада: число пострадавших в Харькове возросло до восьми

Понедельник 07 июля 2025 06:28
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Попали в здание детского сада: число пострадавших в Харькове возросло до восьми Фото: в Харькове растет число пострадавших (t.me/dsns_telegram)
Автор: Мария Рагуткина

В ходе ударов беспилотников типа "Шахед" в Харькове 7 июля пострадали как минимум восемь человек. Враг атаковал гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления мэра города Игоря Терехова и главу ОВА Олега Синегубова.

Они подтвердили, что вражеские дроны попали в здания в двух районах - в Шевченковском и в Слободском.

"В Слободском районе Харькова в результате вражеской атаки пострадали два человека.

Им оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждены гражданские объекты, здание детского сада", - сообщил Синегубов.

По его словам, общее число пострадавших в двух районах возросло до восьми. Шесть человек получили ранения в Шевченковском районе, еще двое - в Слободском.

Терехов в свою очередь отметил, что во втором районе удары пришлись по жилой застройке и гражданскому объекту. Среди раненых оказались двое детей.

Дроновая атака на Украину 7 июля

Напомним, Россия запустила ударные дроны типа "Шахед" в сторону Украины еще вечером. Ночью воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников начала распространяться по разным регионам.

Около часа ночи глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер предупредил, что Одесса находится под атакой дронов. На фоне этого паблики сообщили о звуках взрывов. Позже раздались повторные взрывы.

Также под атакой оказался Киев. В двух районах упали обломки дронов.

В Харькове дроны попали в многоэтажные здания, в результате чего вспыхнули пожары. Есть разрушения.

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