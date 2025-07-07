Попали в здание детского сада: число пострадавших в Харькове возросло до восьми
В ходе ударов беспилотников типа "Шахед" в Харькове 7 июля пострадали как минимум восемь человек. Враг атаковал гражданскую инфраструктуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления мэра города Игоря Терехова и главу ОВА Олега Синегубова.
Они подтвердили, что вражеские дроны попали в здания в двух районах - в Шевченковском и в Слободском.
"В Слободском районе Харькова в результате вражеской атаки пострадали два человека.
Им оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждены гражданские объекты, здание детского сада", - сообщил Синегубов.
По его словам, общее число пострадавших в двух районах возросло до восьми. Шесть человек получили ранения в Шевченковском районе, еще двое - в Слободском.
Терехов в свою очередь отметил, что во втором районе удары пришлись по жилой застройке и гражданскому объекту. Среди раненых оказались двое детей.
Дроновая атака на Украину 7 июля
Напомним, Россия запустила ударные дроны типа "Шахед" в сторону Украины еще вечером. Ночью воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников начала распространяться по разным регионам.
Около часа ночи глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер предупредил, что Одесса находится под атакой дронов. На фоне этого паблики сообщили о звуках взрывов. Позже раздались повторные взрывы.
Также под атакой оказался Киев. В двух районах упали обломки дронов.
В Харькове дроны попали в многоэтажные здания, в результате чего вспыхнули пожары. Есть разрушения.
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