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Київ та низку областей атакують "Шахеди": перші дані про наслідки

Понеділок 07 липня 2025 01:54
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Київ та низку областей атакують "Шахеди": перші дані про наслідки Ілюстративне фото: у Києві працює ППО через атаку Шахедів (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

У Києві та низці областей України в ніч на 7 липня було оголошено повітряну тривогу на тлі загрози застосування окупаційними військами ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ та Київську військову адміністрацію.

"Ворожі безпілотники наближаються до Києва з півночі", - повідомили в Повітряних Силах.

Голова Київської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив, що в столиці працює ППО.

Оновлено о 2:05. Ткаченко повідомив, що відомо про наслідки у Деснянському районі.

"Отримуємо повідомлення про наслідки атаки в Деснянському районі. Попередньо там впали частини збитого БпЛА, без пожежі", - повідомив він.

Оновлено о 2:27. Внаслідок падіння уламків у Деснянському районі пошкоджено вікна у нежитловому приміщенні. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Оновлено о 2:39. У Солом'янському районі ушкодження отримали автомобіль та труба водопостачання. Інформація про постраждалих та пожежі поки що не надходила.

Київська область

Незадовго до цього тривогу через загрозу ударних дронів тривогу було оголошено в Київській області. Київська обласна військова адміністрація попередила, що групи безпілотників були зафіксовані в районі Чернігівської області. Вони тримали курс на Київщину.

Одеса

А тим часом, в Одесі продовжують лунати вибухи. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер попередив, що ворог атакує дронами. Він закликав громадян залишатися в укриттях.

Київ та низку областей атакують &quot;Шахеди&quot;: перші дані про наслідки

Обстріл Києва 4 червня

Нагадаємо, в ніч на 4 липня росіяни випустили по Україні рекордну кількість дронів. Загалом було 550 безпілотників, з яких понад 330 - саме ударних "Шахедів".

Головною метою ворога був Київ. Понад 20 локацій у місті були з пошкодженнями, а також були постраждалі.

Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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