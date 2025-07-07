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В Одесі пролунали вибухи на тлі погрози "Шахедів": що відомо

Одеса, Понеділок 07 липня 2025 01:03
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В Одесі пролунали вибухи на тлі погрози "Шахедів": що відомо Фото: в Одесі чути вибухи на тлі атаки дронів (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

В Одесі на тлі загрози ударів безпілотників типу "Шахед" прогриміли вибухи вночі, 7 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки та заяву голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

"Одеса і район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками", - попередив Кіпер.

Водночас Повітряні Сили ЗСУ раніше повідомили, що є загроза застосування ворогом ударних дронів.

Після опівночі повідомлялося, що безпілотники були зафіксовані в Сумській області. Вони тримали курс у бік Чернігівської та Полтавської областей.

Також у Повітряних Силах розповіли, що ситуація з дронами в Чорному морі та в районі Південного й Одеси залишається без змін.

Оновлено о 1:06. Після повідомлення Кіпера стало відомо, що безпілотники змінили курс у бік Київської області та Одеси.

Обстріли Одеси

Нагадаємо, російські окупанти 4 липня завдали удару по Одесі. Під час обстрілу незначних пошкоджень зазнала будівля Генерального консульства Китаю.

Головним напрямком атаки був Київ. Також під удар потрапили Дніпропетровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області.

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