В Одесі пролунали вибухи на тлі погрози "Шахедів": що відомо

В Одесі на тлі загрози ударів безпілотників типу "Шахед" прогриміли вибухи вночі, 7 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки та заяву голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

"Одеса і район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками", - попередив Кіпер.

Водночас Повітряні Сили ЗСУ раніше повідомили, що є загроза застосування ворогом ударних дронів.

Після опівночі повідомлялося, що безпілотники були зафіксовані в Сумській області. Вони тримали курс у бік Чернігівської та Полтавської областей.

Також у Повітряних Силах розповіли, що ситуація з дронами в Чорному морі та в районі Південного й Одеси залишається без змін.

Оновлено о 1:06. Після повідомлення Кіпера стало відомо, що безпілотники змінили курс у бік Київської області та Одеси.