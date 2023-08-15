Влучання у Львові та Луцьку і пожежа у Дніпрі: перші наслідки нічних ракетних ударів

Ситуація у Дніпрі

У Дніпрі, за попередніми даними, постраждала одна людина.

"Російські терористи вчинили черговий злочин. О 4:20 по одному з підприємств Дніпра. Спалахнула пожежа. Попередньо, 1 постраждалий", - розповів чиновник.

Також він зазначив, що пізніше інформацію буде доповнено, і закликав до дотримання інформаційної тиші.

"Блогерів, які поститимуть фото, попереджаю про відповідальність!" – написав він.

Наслідки у Львові

Як повідомив його колега зі Львівської області, у регіоні "є влучення".

"Львів залишається ціллю ворога. Залишайтеся в укриттях!" - сказав він.

Мер Львова Андрій Садовий у своєму Telegram повідомив, що силам та засобам ППО вдалося збити чималу кількість ворожих ракет під час відбиття повітряної атаки.

"Багато збитих ракет, але й маємо попадання по Львову. На жаль, постраждали і приватні помешкання. Відповідні служби вже всі на виїзді", - написав він.

Згодом Садовий додав, що у Львові - влучення в житлові будинки, триває евакуація.

"На верхніх поверхах - пожежа. Евакуюємо людей. Всі служби на місці", - розповів він та опублікував фото з місця події.

У Львові через російський обстріл перекрили вулицю Ряшівську, повідомив мер. Крім того, тимчасово змінять схему руху тролейбуси 23 та 30, а також автобуси 14, 21 та 92.

Результати російської атаки на Луцьк

У Луцьку в результаті російської ракетної атаки також відомо про двох потерпілих.

"У Луцьку є влучення по одному з промислових підприємств... Усі екстрені служби працюють на місці", - написав міський голова у своєму Telegram.

Глава Волинської ОВА Юрій Погуляйко зазначив, що під час нічної повітряної тривоги в області працювали сили ППО.

"Та, на жаль, маємо "приліт" в одне із підприємств промисловості в обласному центрі. Поки що відомо про двох постраждалих. Про їх стан згодом повідомимо... Прошу не розповсюджувати інформацію будь-де про деталі події", - повідомив чиновник.

Ракетна атака вночі 15 серпня

Цієї ночі в Україні було оголошена повітряна тривога, яка охопила практично всю територію країни. Вона пов'язана із російською ракетною атакою. Так, у Повітряних силах заявляли, зокрема, про пуски ворогом крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря.

Пізніше військові заявили також про пуски ракет росіянами по Україні з району Міллєрово авіацією Ту-22 М3.

У різних містах пролунали вибухи, зокрема у Львові, Луцьку, Хмельницькому, Дніпрі, Запоріжжі, а також у Слов'янську і Краматорську.