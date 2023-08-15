ua en ru
Вт, 15 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Слов'янську пролунали вибухи

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Вівторок 15 серпня 2023 04:07
У Слов'янську пролунали вибухи Фото: у Слов'янську пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 15 серпня в Слов'янську Донецької області пролунали вибухи.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, два сильних вибухи пролунали близько 04:01, на цей час в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Повітряна атака 15 серпня

В ніч проти вівторка в Україні була оголошена друга повітряна тривога, Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про пуски крилатих ракет із російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря.

До цього тривога була оголошена на сході, тоді вибухи лунали в Краматорську.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибух Донецька область
NEWS
Готові до бойкоту. Україна сформувала коаліцію проти участі РФ в Олімпіаді, - Шмигаль
Готові до бойкоту. Україна сформувала коаліцію проти участі РФ в Олімпіаді, - Шмигаль
DAILY
Тарас Чмут: У суспільстві немає єдиного розуміння, що фронт – це "пріоритет номер нуль"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Тарас Чмут: У суспільстві немає єдиного розуміння, що фронт – це "пріоритет номер нуль"