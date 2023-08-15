У Слов'янську пролунали вибухи

В ніч на 15 серпня в Слов'янську Донецької області пролунали вибухи.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна .

За його словами, два сильних вибухи пролунали близько 04:01, на цей час в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Повітряна атака 15 серпня

В ніч проти вівторка в Україні була оголошена друга повітряна тривога, Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про пуски крилатих ракет із російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря.

До цього тривога була оголошена на сході, тоді вибухи лунали в Краматорську.

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