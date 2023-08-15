У Дніпрі та Запоріжжі, Хмельницькому і Львові пролунали вибухи під час ракетної атаки

У Дніпрі чули звуки вибухів у ніч проти вівторка, 15 серпня, під час масштабної повітряної тривоги через чергову російську ракетну атаку. Також вибухи пізніше пролунали й у Запоріжжі, а також у Хмельницькому та Львові.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " Суспільне Дніпро " та " Суспільне Запоріжжя " та Хмельницьку обласну військову адміністрацію ( ОВА ).

Вибухи у Дніпрі пролунали у місті близько 04.16.

У місцевих пабліках також пишуть про роботу систем протиповітряної оборони.

Перед цим у командуванні Повітряних сил попереджали жителів Дніпра про ракетну небезпеку, та закликали залишатися в укриттях. Крім того, військові в той самий час заявляли про ворожі ракети на Дніпропетровщині.

Крім того, близько половини п'ятого звуки вибухів також чули у Запоріжжі під час повітряної тривоги. Вибух також пролунав у Запорізькому районі.

Пізніше вибухи пролунали й у Хмельницькому.

"Чутно вибухи в Хмельницькій області. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких!" - повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

У Повітряних силах заявили також про фіксацію ракет ворога у напрямку Старокостянтинова, де розташований аеродром. Крім того, ракети росіян фіксують поблизу Хмельницького.

Приблизно о 05:20 вибухи пролунали у Львові та області. Їх було кілька. Вибухи підтвердили місцева влада.

"Львівська область, усі чують. Зберігайте інформаційну тишу!.. Львівщина! Залишайтесь в укриттях! Небезпека ще дуже висока!", - написав у Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"У Львові знову вибухи. Прошу, не зневажайте укриття. Не будьте біля вікон", - пише мер міста Андрій Садовий.

Ракетна атака вночі 15 серпня

Цієї ночі в Україні було оголошена повітряна тривога, яка охопила практично всю територію країни. Вона пов'язана із російською ракетною атакою. Так, у Повітряних силах заявляли, зокрема, про пуски ворогом крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря.

Пізніше військові заявили також про пуски ракет росіянами по Україні з району Міллєрово авіацією Ту-22 М3.

Повітряні удари РФ по Україні

Нагадаємо, що раніше, вночі 14 серпня, російські війська завдали ракетно-дронових ударів по Одесі. Для цього загарбники застосовували "Калібри" з акваторії Чорного моря у районі Ялти, а "Шахеди" ворог запускав із території Приморсько-Ахтарськ (РФ). Усі повітряні цілі були збиті захисниками нашого неба.

Деталі про комбіновану ракетну і дронову атаку російських окупантів по Одесі вночі 14 серпня - у матеріалі РБК-Україна.