Попадания во Львове и Луцке и пожар в Днепре: первые последствия ночных ракетных ударов

В результате российской ракетной атаки в ночь на 15 августа в ряде городов прозвучали взрывы. Во Львове и Луцке зафиксировано попадание вражеских целей, а в Днепре произошел пожар на предприятии, и есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской и Днепропетровской областных военных администраций (ОВА) Максима Козицкого и Сергея Лысака, а также мэр Луцка Игоря Полищука.
В Днепре, по предварительным данным, пострадал один человек.
"Российские террористы совершили очередное преступление. В 4:20 по одному из предприятий Днепра. Вспыхнул пожар. Предварительно, 1 пострадавший", - рассказал чиновник.
Также он отметил, что позже информация будет дополнена, и призвал к соблюдению информтишины.
"Блогеров, которые будут поститься фото, предупреждаю об ответственности!" - написал он.
Как сообщил его коллега из Львовской области, в регионе "есть попадания".
"Львов остается целью неприятеля. Оставайтесь в укрытиях!" - сказал он.
Мэр Львова Андрей Садовый в своем Telegram сообщил, что силам и средствам ПВО удалось сбить немалое количество вражеских ракет во время отражения воздушной атаки.
"Много сбитых ракет, но и есть попадание по Львову. К сожалению, пострадали и частные дома. Соответствующие службы все уже на выезде", - написал он.
Впоследствии Садовый добавил, что во Львове - попадание в жилые дома продолжается эвакуация.
"На верхних этажах - пожар. Эвакуируем людей. Все службы на месте", - рассказал он и опубликовал фото с места происшествия.
В Луцке в результате российской ракетной атаки также известно о двух пострадавших.
"В Луцке есть попадание по одному из промышленных предприятий... Все экстренные службы работают на месте", - написал городской голова в своем Telegram.
Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко отметил, что во время ночной воздушной тревоги в области работали силы ПВО.
"Но, к сожалению, имеем "прилет" в одно из предприятий промышленности в областном центре. Пока известно о двух пострадавших. Об их состоянии впоследствии сообщим... Прошу не распространять информацию где угодно о деталях происшествия", - сообщил чиновник.
Этой ночью в Украине была объявлена воздушная тревога, которая охватила практически всю территорию страны. Она связана с российской ракетной атакой. Так, в Воздушных силах заявляли, в частности, о пусках врагом крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.
Позже военные заявили также о пусках ракет россиянами по Украине из района Миллерово авиацией Ту-22 М3.
В разных городах прозвучали взрывы, в частности во Львове, Луцке, Хмельницком, Днепре, Запорожье, а также в Славянске и Краматорске.
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