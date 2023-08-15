Пуски ракет із Ту-95МС. У Києві і низці областей оголосили повітряну тривогу

Повітряна тривога була оголошена в низці областей України в ніч проти вівторка, 15 серпня, через небезпеку ворожих ракетних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Військові зазначили, що тривога пов'язана з пусками крилатих ракет із російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря.

"Перші ракети входять в повітряний простір України. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йдеться у заяві.

Так, ракетну небезпеку оголошена для Сумської, Полтавської, а також східних областей України.

Трохи пізніше у ПС також попередили про ракетну небезпеку і на півдні, і в центрі країни.

Сигнали про тривогу зазвучали також у Києві та області та інших центральних регіонах.

Глави обласних військових адміністрацій (ОВА) та місцева влада закликають жителів регіонів, де оголошено тривоги, перебувати в укриттях та дотримуватися правил "двох стін".

В Повітряних силах пізніше заявили про імовірно 2 групи крилатих ракет в напрямку території України.

"Попередня інформація щодо перетину кордону - імітація швидкісних цілей ворожими засобами", - йдеться в повідомленні.

Карта повітряних тривог в Україні вночі 15 серпня

Повітряні атаки РФ

Нагадаємо, що раніше, вночі 14 серпня, російські війська завдали ракетно-дронових ударів по Одесі. Для цього загарбники застосовували "Калібри" з акваторії Чорного моря, здійснюючи атаки з фрегата в районі окупованої Ялти. А "Шахеди" ворог запускав з території Приморсько-Ахтарськ (РФ). Усі повітряні цілі були збиті захисниками нашого неба.

Деталі про комбіновану ракетну і дронову атаку російських окупантів по Одесі вночі 14 серпня - у матеріалі РБК-Україна.

Нещодавно представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що РФ продовжує виробляти ракети "Калібр", "Кинжал" та "Іскандер", проте масштаби вже не ті, що раніше. Так, Кремль не накопичує їх, а майже відразу випускає по Україні.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що РФ ще має в запасі сотні ракет різних типів. Крім того, ворог продовжує виробництво ракет, поповнюючи власні запаси.