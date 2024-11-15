Влетить у копієчку. Що загрожує водіям в Україні за п’яну їзду

В Україні покарання за керування в стані алкогольного сп’яніння є суворим і передбачає значні штрафи та інші обмеження, покликані підвищити безпеку на дорогах. Сідаючи за кермо у нетверезому стані, люди наражають на небезпеку не лише себе, а й інших учасників дорожнього руху.

В Україні керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння може призвести до адміністративної відповідальності за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Згідно з законодавством, до відповідальності можуть бути притягнуті водії у таких випадках, як керування у стані сп’яніння, передача керування особі, що перебуває під дією алкоголю чи наркотиків, відмова від огляду, а також вживання алкоголю після участі в ДТП або після зупинки поліцією.

Адміністративні санкції за порушення ст. 130 КУпАП передбачають такі наслідки:

Перше порушення: ч. 1 ст. 130 КУпАП передбачає штраф 17 000 грн і позбавлення права керування на рік.

ч. 1 ст. 130 КУпАП передбачає штраф 17 000 грн і позбавлення права керування на рік. Повторне порушення протягом року: ч. 2 ст. 130 КУпАП передбачає штраф 34 000 грн і позбавлення прав на три роки, можливе вилучення автомобіля або адміністративний арешт на 10 діб.

ч. 2 ст. 130 КУпАП передбачає штраф 34 000 грн і позбавлення прав на три роки, можливе вилучення автомобіля або адміністративний арешт на 10 діб. Третє порушення протягом року: ч. 3 ст. 130 КУпАП передбачає штраф 51 000 грн, позбавлення прав на 10 років і конфіскація авто (за умови, що транспортний засіб є у приватній власності).

ч. 3 ст. 130 КУпАП передбачає штраф 51 000 грн, позбавлення прав на 10 років і конфіскація авто (за умови, що транспортний засіб є у приватній власності). Вживання алкоголю після ДТП або зупинки поліцією: ч. 4 ст. 130 КУпАП передбачає штраф штраф 34 000 грн або адміністративний арешт на 15 діб і позбавлення права керувати автомобілем на три роки.

Водіям потрібно знати свої права

Проте, у процесі складання протоколів поліцейські іноді порушують встановлені процедури, що дає водіям підстави оскаржити дії правоохоронців у судовому порядку. Часто водії недостатньо проінформовані про свої права і про порядок проходження огляду, що може вплинути на правомірність складених протоколів.

"У судовій практиці трапляються непоодинокі випадки, коли поліцейські складають протоколи за ст. 130 КУпАП з грубим порушенням норм законодавства. Це часто є результатом неналежного роз’яснення водіям порядку проходження огляду на стан алкогольного та/або наркотичного сп’яніння та права на захист. Поліцейські інколи не надають водіям достатньої інформації щодо наслідків відмови від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння, а також не завжди забезпечують виконання вимог щодо правильної процедури його проведення", – зазначає адвокатка.

Кожен випадок розглядається індивідуально правоохоронними органами, судами та захисниками для забезпечення справедливості у таких справах.